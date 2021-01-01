الاحتلال يعتقل ستة طلاب ويصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات في سعير

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ستة طلاب وأصابت العشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة طلاب، وهم: عبد الحي يسري جرادات، وجمال شاهر جرادات، وصابر مهران جرادات، ومحمد عرفات جرادات، ويوسف درويش جرادات، ونزار جرادات، وذلك خلال المواجهات التي اندلعت عقب عودة الطلبة من مدارسهم.

وأضافوا، أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية والقنابل الدخانية صوب المواطنين والطلبة خلال المواجهات التي ما زالت دائرة على الشارع الالتفافي بالقرب من منطقة (واد اخميس) غرب بلدة سعير، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.