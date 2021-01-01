أسطورة ريال مدريد: رونالدو سيعود للميرنجي في هذا التوقيت

وكالات / سما /

عبر ستيف مكمانمان، أسطورة ريال مدريد، عن رأيه بأن الدون كريستيانو رونالدو سيعود إلى الميرنجي بعد انتهاء مسيرته مع مانشستر يونايتد.

وأكد مكمنمان على أن الريال مُستعد حالياً لدفع الكثير من المال لبناء فريقٍ قوي قادر على المُنافسة على كل الألقاب، وشدد على أن رونالدو من بين الأسماء المُرشحة للعودة من جديد لقلعة الملكي.

وقال مكمنمان، في تصريحات نقلتها صحيفة مانشستر إيفننج نيوز البريطانية، :”هذا ليس مُستحيلاً، لا يوجد شيء مُستحيل حينما تتحدث عن ريال مدريد، هم لم يقوموا بالصرف كثيراً مؤخراً، لذا هم لديهم مال كثير ليُنفقوه”.

وتابع :”برشلونة يُمكن أن يكون يُعاني، ولكن ريال مدريد يزدهر، لديهم المال وهناك إمكانية جيدة أن يذهب كيليان مبابي إلى هناك مثله مثل أنطونيو روديجير مجاناً”.

وأضاف أسطورة الميرنجي قائلاً :”هم كما لو كانوا مُهتمين أيضاً بالتعاقد مع إيرلينج هالاند الذي يُمكنهم التعاقد معه إذا أرادوا، هناك الكثير من الفرص لانتقال لاعبين إلى ريال مدريد، لديهم المال لمُنافسة الكثير من الفرق الاخرى”.

وتابع :”إذا ذهب مبابي إلى هناك سيبدو الأمر أكثر جاذبية للاعبين آخرين للذهاب، رونالدو يُمكن أن يذهب ولكني أعتقد أنه سيقضي عاماً آخر في مانشستر يونايتد ثم سنرى”.