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فيديو.. برشلونة يعود لسكة الانتصارات بفوز مثير على إلتشي

الأحد 19 ديسمبر 2021 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يعود لسكة الانتصارات بفوز مثير على إلتشي



وكالات / سما /

عاد برشلونة لسكة الانتصارات بفوز شاق على حساب ضيفه إلتشي، بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت في ملعب الكامب نو، في غمار منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإسباني.

البارسا الذي لم ينتصر في أي مسابقة منذ الفوز على فياريال بثلاثية لهدف في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، دخل اللقاء بقوة ونجح في التقدم بهدف حمل توقيع الشاب فيران جوتجلا عند الدقيقة 16.

تفوق البارسا وسيطرته على الأمور ظهر بوضوح لينجح جافي في تدوين الهدف الثاني بمهارة فردية رائعة، عند الدقيقة 19.

رد فعل الضيوف تأخر عند الدقيقة 62 لكنه جاء قوياً وأسفر عن هدفين متتاليين في ظرف دقيقتين من توقيع تيتي مورينتي وبيري ميلا، قبل أن ينجح البديل نيكو جونزاليس في تدوين الهدف الثالث في الدقيقة 85.

بهذا الفوز يرفع برشلونة نقاطه للرقم 27 في المركز السابع بجدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد الخاسر عند 15 نقطة في المرتبة السادسة عشرة بالجدول.

#برشلونة #إلتشي #الدوري الاسباني

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