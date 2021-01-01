إشبيلية يواصل مطاردة ريال مدريد بفوز ثمين على أتلتيكو مدريد

وكالات / سما /

واصل إشبيلية مطاردة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، ريال مدريد، على صدارة الجدول، بفوز مثير على ضيفه أتلتيكو مدريد، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، أمس السبت، في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الليجا.

إشبيلية دخل المباراة بقوة بحثاً عن هدف مبكر وكان له ما أراد من تسديدة قوية من نجم الوسط الكرواتي، إيفان راكيتيتش، عند الدقيقة السابعة، لكن عزيمة لاعبي الفريق المدريدي لم تتأثر ونجحوا في إدراك هدف التعادل عند حلول الدقيقة 33 من توقيع فيليبي.

وفي الوقت الذي كانت تلفظ فيه المباراة أنفاسها الأخيرة، نجح الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس في تسجيل هدف الفوز القاتل لمصلحة أصحاب الأرض عند حدود الدقيقة 88.

وفي الوقت المبدد، كاد الأتليتي أن يسجل هدف التعادل، لكن العارضة أبعدت تسديدة جواو فيليكس، لينتهي اللقاء على وقع انتصار الفريق الأندلسي بهدفين لهدف.

الفريق الأندلسي ضرب حامل اللقب بهدفين لهدف في لقاء مثير، ليرفع نقاطه للرقم 37 في وصافة الجدول، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 42 نقطة، بينما توقف رصيد الأتليتي عند 29 نقطة في المرتبة الخامسة.