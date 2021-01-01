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مستوطنون يقتحمون "المسجد الأقصى"

الأحد 19 ديسمبر 2021 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون "المسجد الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر اعلامية ، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

 فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.

#المسجد الأقصى #مستوطنون #الاحتلال

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