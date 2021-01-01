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الصحة : وفاة و75 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

الأحد 19 ديسمبر 2021 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : وفاة و75 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالة وفاة و75 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 55 حالة بعد إجراء 540 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ  189187 إصابة، والحالات النشطة 1655 حالة، و المتعافين 185861 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1671 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 75 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 55 حالة.

وبينت أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1606760 جرعة، الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 526451 شخصاً.

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