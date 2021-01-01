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بلدية غزة تشرع بتطوير موقف سيارات السرايا

الأحد 19 ديسمبر 2021 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تشرع بتطوير موقف سيارات السرايا



غزة / سما /

شرعت طواقم بلدية غزة بتطوير موقف سيارات الأجرة الخاص بالمناطق الجنوبية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة.

 

وشملت الأعمال تسوية أرضية الموقفج البالغ مساحته 1400 متر مربع، وفرد طبقة البيسكورس، وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة تبليط للموقف ببلاط الانترلوك، وتركيب الاشارات المرورية وطلاء أرضية المكان وتمديد شبكة الانارة.

 

وسيتم كذلك تقسيم المساحة لاصطفاف المركبات حسب أماكن الرحلات التي ينوي الركاب التوجه اليها.

 

ويحتوي الموقف على معرش قائم يحمي المركبات والمواطنين من الأمطار وأشعة الشمس.

 

وتسعى بلدية غزة لتطوير الموقف بحيث يقدم خدمة تليق بالمواطنين والسائقين ويخفف من الازدحام المروري في مفترق السرايا، على أن يحتوي على عدة نقاط لتحميل وتنزيل الركاب وغرف للخدمات تشمل غرفة انتظار للسائقين ومصلى وكافتيريا وحمامات ومقاعد خارجية.

#بلدية غزة #غزة #موقف سيارات

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