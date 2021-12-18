  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مرفق رابط الفحص .. بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

الأحد 19 ديسمبر 2021 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق رابط الفحص .. بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة



غزة/ سما /

بدأت الأمم المتحدة صباح الأحد، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

و تم البدء بصرف المساعدات الخاصة بالأسر في القطاع منذ ساعات الصباح، عبر الوكلاء في مراكز التوزيع التي حددتها الأمم في محافظات القطاع.

وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة كانون الأول، من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الأحد الموافق 18/12/2021.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبيّن أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

 

الأكثر قراءة اليوم

أبو حسنة: آلاف اللاجئين يوقعون اليوم على استلام تعويضات منازلهم في مكاتب الأونروا بغزة

جنرال إسرائيلي يكشف السيناريو "الأكثر رعبا" على إسرائيل في حال دخولها حرب مقبلة

صحيفة عبرية: بدءاً بشلّ سلاح الجو.. هذه خطة إسرائيل في حربها الشاملة مع إيران

دحلان :الانتخابات أحدثت تحولا إيجابيا كبيرا وبداية جديدة وهامة لمستقبل التيار الوطني والديمقراطي

طهران تؤكد خبر مغادرة سفيرها لدى حكومة الحوثيين.. ما علاقة السعودية؟

وفاة الفنان الأردني غسان المشيني

منتخب الجزائر بطلا لكأس العرب لأول مرة بتاريخه

الأخبار الرئيسية

لهذا السبب .. وفد امني مصري يصل غزة اليوم

ح

سائق مركبة المستوطنين يكشف تفاصيل جديدة عن عملية “حومش” قرب نابلس

الصحة : وفاة و75 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

ينتمون للجهاد الاسلامي .. من هم منفذي عملية نابلس وماذا قالت والدتهما ؟

20211219064224

صور: جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية اطلاق النار قرب حومش شمال نابلس

الاتصالات الفلسطينية