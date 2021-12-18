مرفق رابط الفحص .. بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

غزة/ سما /

بدأت الأمم المتحدة صباح الأحد، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

و تم البدء بصرف المساعدات الخاصة بالأسر في القطاع منذ ساعات الصباح، عبر الوكلاء في مراكز التوزيع التي حددتها الأمم في محافظات القطاع.

وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة كانون الأول، من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الأحد الموافق 18/12/2021.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبيّن أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.