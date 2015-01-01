فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، معاريف، يديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأحد.
* "هآرتس":
- ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" والحكومة الإسرائيلية تدرس منع السفر للولايات المتحدة
- بينيت يطلب توسيع التقييدات
- منظمة الصحة العالمية: متحور "أوميكرون" يتفشى بسرعة أكثر من "دلتا"
- تقديرات إسرائيلية: إيران والدول العظمى لن يعودوا إلى الاتفاق الأصلي الذي أبرم عام 2015
- وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة تغلق ملف اعتداء شرطي على عضو الكنيست عوفر كسيف في الشيخ جراح
- جدعون ليفي: عملية حومش لم تسقط من السماء لأنه لم يبق للفلسطينيين أي وسيلة أخرى لاستعادة أراضيهم ودم المستوطن على ايدي الحكومة والجيش والمستوطنين
* "معاريف":
- استطلاع للرأي: تعادل بين كتلة التغيير والمعارضة والقائمة المشتركة بيضة القبان
- يستوردون "اميكرون" من الخارج
- وقف المفاوضات بين إيران والدول العظمى
- مقتل شاب رميا بالرصاص أمام منزله بالطيبة
* "يديعوت احرونوت":
- الاستيطان في "حومش" مخالف للقانون
- موجة خامسة من "كورونا" وتوقع التطعيم الرابع مطلع العام الجديد
- أوروبا تتوقع "تسونامي كورونا" عشية عيد الميلاد