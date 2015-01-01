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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 19 ديسمبر 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، معاريف، يديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأحد.

* "هآرتس": 

- ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" والحكومة الإسرائيلية تدرس منع السفر للولايات المتحدة

- بينيت يطلب توسيع التقييدات 

- منظمة الصحة العالمية: متحور "أوميكرون" يتفشى بسرعة أكثر من "دلتا" 

- تقديرات إسرائيلية: إيران والدول العظمى لن يعودوا إلى الاتفاق الأصلي الذي أبرم عام 2015 

- وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة تغلق ملف اعتداء شرطي على عضو الكنيست عوفر كسيف في الشيخ جراح 

- جدعون ليفي: عملية حومش لم تسقط من السماء لأنه لم يبق للفلسطينيين أي وسيلة أخرى لاستعادة أراضيهم ودم المستوطن على ايدي الحكومة والجيش والمستوطنين

* "معاريف": 

- استطلاع للرأي: تعادل بين كتلة التغيير والمعارضة والقائمة المشتركة بيضة القبان

- يستوردون "اميكرون" من الخارج 

- وقف المفاوضات بين إيران والدول العظمى 

- مقتل شاب رميا بالرصاص أمام منزله بالطيبة

* "يديعوت احرونوت": 

- الاستيطان في "حومش" مخالف للقانون 

- موجة خامسة من "كورونا" وتوقع التطعيم الرابع مطلع العام الجديد 

- أوروبا تتوقع "تسونامي كورونا" عشية عيد الميلاد

#الصحف الإسرائيلية

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