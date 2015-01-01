القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، معاريف، يديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأحد.

* "هآرتس":

- ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" والحكومة الإسرائيلية تدرس منع السفر للولايات المتحدة

- بينيت يطلب توسيع التقييدات

- منظمة الصحة العالمية: متحور "أوميكرون" يتفشى بسرعة أكثر من "دلتا"

- تقديرات إسرائيلية: إيران والدول العظمى لن يعودوا إلى الاتفاق الأصلي الذي أبرم عام 2015

- وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة تغلق ملف اعتداء شرطي على عضو الكنيست عوفر كسيف في الشيخ جراح

- جدعون ليفي: عملية حومش لم تسقط من السماء لأنه لم يبق للفلسطينيين أي وسيلة أخرى لاستعادة أراضيهم ودم المستوطن على ايدي الحكومة والجيش والمستوطنين

* "معاريف":

- استطلاع للرأي: تعادل بين كتلة التغيير والمعارضة والقائمة المشتركة بيضة القبان

- يستوردون "اميكرون" من الخارج

- وقف المفاوضات بين إيران والدول العظمى

- مقتل شاب رميا بالرصاص أمام منزله بالطيبة

* "يديعوت احرونوت":

- الاستيطان في "حومش" مخالف للقانون

- موجة خامسة من "كورونا" وتوقع التطعيم الرابع مطلع العام الجديد

- أوروبا تتوقع "تسونامي كورونا" عشية عيد الميلاد