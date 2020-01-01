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الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ125 بوضع صحي خطير

الأحد 19 ديسمبر 2021 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسير هشام أبو هواش (40) عاماً، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 125على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، رغم خطورة وضعه الصحي، ودخوله مرحلة حرجة.

ويقبع الأسير أبو هواش داخل سجن عيادة الرملة بحالة صحية صعبة للغاية، حيث يعاني من آلام بجميع أنحاء جسده دون استثناء، ولا يستطيع النوم من شدة الوجع، ويفقد توازنه ويتنقل على كرسي متحرك، كما يعاني من التقيؤ بشكل مستمر وفقد الكثير من وزنه.

يذكر أن الأسير أبو هواش (40) عاماً من دورا/ الخليل معتقل منذ تاريخ 27 تشرين أول/ أكتوبر 2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات.

#هشام أبو هواش #الإضراب عن الطعام #الاعتقال الإداري

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