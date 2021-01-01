رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى، اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، على أبناء شعبنا في عدة محافظات في الضفة.

كما تناولت الصف الثلاث خبر تتويج الجزائر في بطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخها.

وفيما يلي أبر عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يهنئ أمير دولة قطر باليوم الوطني

- ملحم ينفي ما تم تداوله حول تدابير وإجراءات حكومية بالإغلاق

- كأس العرب جزائرية

- رغم غياب "الفدائي".. فلسطين حاضرة في نهائي كأس العرب

- 8 إصابات بالرصاص المطاطي و55 بالاختناق في برقة

- "الاقتصاد": فتح باب طلبات استيراد الاسمنت ولحوم العجل والخروف المجمدة

- "الجامعة العربية" تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إرهاب المستوطنين وتوفير الحماية للفلسطينيين

- 5 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و346 حالة تعافٍ

- رحيل الفنان الأردني غسان المشيني

* "الأيام":

- مستوطنون يهاجمون مركبات ويعتدون ويتظاهرون في القدس

- واشنطن: نتابع عن كثب قضية الشيخ جراح وجميع تعقيداتها

- جيش الاحتلال يكثف البحث عن منفذي العملية.. مواجهات وإصابات في برقة وكفرراعي وبزاريا

- كأس العرب: لقب أول للجزائر بتشكيلة رديفة

- ملحم ينفي ما تم تداوله حول تدابير وإجراءات حكومية بالإغلاق

- "كورونا": 5 وفيات و165 إصابة

- توتر في سجون الاحتلال والحركة الأسيرة تهدد بـ"خطوة تصعيدية"

- مذكرة فلسطينية لمجلس الأمن وغوتيرش تطالب بوقف هجمات المستوطنين

- "الصحة العالمية" اكتشاف حالات "أوميكرون" في 89 دولة

- تشديد القيود حول العالم لمكافحة "أوميكرون".. حالة طوارئ في لندن، وهولندا تفرض "إغلاقا"

* "القدس":

- مستوطنون يتظاهرون بالقدس ويهتفون "الموت للعرب"

- إصابات في برقة وبيتا واقتحام دير نظام

- المعتقلون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية على عزل دويات وباكير

- الجزائر تتوج بكأس العرب العاشرة على حساب تونس وسط مشاعر جياشة نحو الشعب الفلسطيني

- إسرائيل سطت في عام 1948 على الأرشيف البريطاني في فلسطين

- الاعتداء على مواطنة بالضرب واعتقالها بالخليل

- "النجاح" الأولى فلسطينيا والرابعة عربيا و106 عالميا في التصنيف العالمي للجامعات الخضراء

- طالب فلسطيني يفوز بالمرتبة الخامسة في مسابقة دولية لعلوم الدماغ

- 5 وفيات و165 إصابة بكورونا في فلسطين

- وفاتان و873 إصابة بالوباء في إسرائيل

- ترمب يكشف تفاصيل عملية اغتيال قاسم سليماني