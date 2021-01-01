بينيت أشرف بنفسه على العملية.. من هي الوحدة التي شاركت في البحث عن منفذي عملية حومش؟

وكالات

كشف مكتب رئيس الوزراء "الاسرائيلي "نفتالي بينيت" فجر اليوم ان بينت أشرف بنفسه على عملية اعتقال منفذي عملية "حومش"

وقال المصادر ان بينت وصل خلال الليلة الماضية إلى غرفة القيادة في دائرة العمليات الخاصة التابعة للشاباك لمتابعة جهود اعتقال منفذي عملية إطلاق النار قرب حومش

وهنّأ بينيت، قوات جيشه على تنفيذ العملية بنجاح واعتقال المشتبه بهم بسرعة. وقال إنّ “كل إرهابي يعرف أننا سنصل إليه ونحاسبه. من المستحيل الاختباء لفترة طويلة. يجب أن يعلم كل إرهابي أنه يعيش في الوقت الضائع. الإرهاب لن ينتصر ولن ينقلنا من مكاننا”، وفق تعبيره.

في سياق متصل ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد ان الوحدة الاستخبارية 8200 هي التي شاركت في عملية ملاحقة الشابين يعتقد ان لهما اليدي العليا في تنفيذ عملية "حومش" التي أدت الي مقتل مستوطن واصابة آخرين .

وزعمت مصادر عبرية ان الحديث يدور عن معلومات استخبارية قيمة تمكنت من الوصول إليها مساء أمس السبت وعلى إثرها تم عند الساعة الواحدة فجرًا اقتحام المنطقة.

ماهي الوحدة “2800”؟

الوحدة «8200» أو وحدة «SIGINT» الإسرائيلية، هي وحدة الجمع المركزية لجناح المخابرات وأرقى الوحدات وأكثرها تزيينًا في الجيش الإسرائيلي، وتهدف إلى جمع وفك تشفير المعلومات المشفرة باللغات الأجنبية، فضلًا عن تشغيل وسائل جمع المعلومات وتحليلها ومعالجتها ومن ثم توزيعها على الشركاء العملياتيين سواء كانوا داخل الجيش الإسرائيلي أو خارجه.

المهام

- جمع المعلومات باستخدام أساليب الاستخبارات التقليدية والمبتكرة (مع التركيز على الحلول التكنولوجية لجمع المعلومات(

- فك رموز المعلومات التي تم جمعها في مجموعة متنوعة من اللغات الأجنبية، ومعالجتها في خطط عمل.

تعد «الوحدة 8200» إحدى أقوى أذرع هيئة الاستخبارات "الإسرائيلية" ويمتد عملها إلى أنحاء العالم نظرًا لما تملكه من إمكانيات وخبرات تستطيع من خلالها تغذية مختلف المؤسسات الإسرائيلية بالمعلومات اللازمة بعد جمعها من خلال اختراقات وعمليات تجسس يعتمد معظمها على العمل السيبراني الذي يتميز فيه العاملين بها.