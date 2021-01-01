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مسؤول أميركي كبير : أمن إسرائيل عنصر أساسي في سياسة بايدن

الأحد 19 ديسمبر 2021 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أميركي كبير : أمن إسرائيل عنصر أساسي في سياسة بايدن



القدس المحتلة / سما /

 قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إن أمن إسرائيل هو عنصر أساسي في السياسة الأميركية ومنها سياسة الإدارة الحالية ورؤيتها للوضع في الشرق الأوسط.

وأكد المسؤول الذي لم تحدد هويته في حديث لصحيفة معاريف العبرية، أن إدارة بايدن مهتمة بتجديد العلاقات مع الفلسطينيين وأنها أرست أسسًا واضحة لاستمرارها بأن بايدن ملتزم جدًا بحل الصراع القائم على الدولتين مع ضمان أمن إسرائيل.

وأشار إلى أن هناك اهتمام خاص لدى بايدن وإدارته بما يحدث في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأنه يراقب عن كثب التطورات في المنطقة، وأنه يرى بأن أمن إسرائيل هو من أمن الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن إدارة بايدن تعمل باستمرار على تعزيز الاتفاقيات الإبراهيمية وتوسيع دائرة الدول المشاركة فيها، كما أنها تشجع العلاقات بين مصر والأردن وإسرائيل.

ورأى أن العام الحالي في سوريا هو من أكثر الأعوام هدوءًا منذ الحرب الأهلية.

وبشأن الاتفاق النووي مع إيران، قال إن الولايات المتحدة تعرض العودة إليه واضعة في اعتبارها أمنها وأمن إسرائيل.

وأضاف “إيران ليست مشكلة الولايات المتحدة وإسرائيل فقط، إنها مشكلة دولية .. حالة برنامج إيران النووي مقلقة للغاية للجميع”.

وقال المسؤول أيضًا إن إدارة ما زالت ملتزمة بإتمام بيع طائرة إف 35 لدولة الإمارات العربية المتحدة، رغم الصعوبات في التفاوض على شروط البيع.

القدس

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