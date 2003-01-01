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هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأميركية في بغداد

الأحد 19 ديسمبر 2021 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأميركية في بغداد



وكالات

استهدف هجوم بصاروخين فجر اليوم الأحد، المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضمّ السفارة الأميركية، على ما أفادت القوات الأمنية العراقية في بيان، موضحة أن أحد الصاروخين تم إسقاطه، في هجوم يأتي قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب القوات القتالية الأجنبية من البلاد.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني الرسمية أن "المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت إلى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا، حيث تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام الدفاعية، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات"، مضيفة أن الهجوم تسبب بأضرار في سيارتين.

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية باشرت بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق".

وقال مصدر أمني إن أحد "الصاروخين أسقط قرب السفارة الأميركية، فيما سقط الآخر قرب ساحة الاحتفالات الواقعة على بعد نحو 500 متر من السفارة". ولم تتبنّ أي جهة بعد الهجوم.

وفي الأشهر الأخيرة استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية أو الهجمات بالقنابل بطائرات بدون طيار القوات الأميركية ومصالح أميركية في العراق. ولا يتم تبني هذه الهجمات، لكن الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل موالية لإيران.

وأعلن العراق الأسبوع الماضي نهاية "المهام القتالية" لقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على أراضيه، لتصبح مهام تلك القوات محصورة بالتدريب وتقديم المشورة.

كما أعلن التحالف الدولي أن "القوة الدولية المكلفة الحفاظ على الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش"، أكملت انتقالها إلى الدور غير القتالي الذي كان مخططا له قبل نهاية العام.

وإذا لم يغير هذا الإعلان كثيرا في الوضع على الأرض، إلا أنه أساسي بالنسبة إلى الحكومة العراقية التي توليه أهمية كبرى في مواجهة تهديدات فصائل عراقية موالية لإيران تطالب بمغادرة كل القوات الأميركية البلاد.

وسيبقى نحو 2500 جندي أميركي وألف جندي من قوات التحالف في العراق. هذه القوات لا تقاتل وتقوم بدور استشارة وتدريب منذ صيف 2020. لكن الفصائل الموالية لإيران تطالب بالانسحاب الكامل لتلك القوات.

وتكررت خلال الساعات السابقة للهجوم تهديدات على مواقع تواصل اجتماعي مقربة من فصائل موالية لإيران، مذكرة واشنطن بموعد 31 كانون الأول/ديسمبر، مطالبة بانسحاب كامل للقوات الأجنبية.

ويصادف الهجوم مع الذكرى العاشرة لانسحاب القوات الأميركية من العراق بعد الغزو الأميركي في العام 2003. وأعادت واشنطن مذاك نشر قوات لها في البلاد ضمن إطار التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تعرض مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في المنطقة الخضراء لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، لم تتبنه أي جهة، ووصفته السلطات بأنه "محاولة اغتيال فاشلة".

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