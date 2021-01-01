يزداد تأثيره خلال المساء.. منخفض عميق وأمطار غزيرة غدا

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة، ان تتأثر فلسطين والمنطقة غدا الاثنين بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة جدا وأمطار غزيرة ورياح شديدة.

وأوضح الراصد الجوي، ان يوم غد الاثنين سيكون الأكثر برودة منذ بداية الموسم وستهبط الحرارة ل3 درجات مئوية في الجبال العالية، وتدريجيا تهب رياح قوية على كافة المناطق، كما تتساقط امطار متقطعة قبل العصر، وقد تكون رعدية.

وأضاف الراصد الجوي، انه مع ساعات العصر تعبر البلاد جبهة هوائية باردة، وتسقط أمطار فوق معظم المناطق بشكل تدريجي، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا، كما تهب رياح شديدة في بعض الفترات. ويستمر تساقط الامطار فوق معظم المناطق خلال ساعات الليل.

وخلال ساعات فجر وصباح يوم الثلاثاء، يتراجع تساقط الامطار على المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويستمر على المناطق الشمالية، وتكون الامطار غزيرة هناك، ويستمر تساقط الامطار على المناطق الشمالية خلال ساعات نهار الثلاثاء.