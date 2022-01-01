الأردن: إذا شكل متحور "أوميكرون" موجة رابعة من كورونا فلن تصل أعداد الإصابات لأعداد الموجة الثالثة

عمان /سما/

أعلنت السلطات الصحية الأردنية أنه إذا شكل متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا موجة رابعة في المملكة، فإن أعداد الإصابات لن تصل إلى الأعداد التي تم تسجيلها في الموجة الثالثة.

وقال عضو لجنة الأوبئة في الأردن بسام حجاوي، إن المؤشرات على أن ذروة الموجة الثالثة من كورونا في المملكة كانت في الأسبوع قبل الماضي.

وأضاف: "إذا شكل أوميكرون موجة رابعة في الأردن فلن تصل لأرقام الثالثة".

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن تسجيل 7 إصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في الأردن.

وقال مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي الخميس إن "جميع المصابين أردنيون تم عزلهم مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة عمان".