الصحة السعودية تنشر توصيات جديدة تخص المسافرين والقادمين للمملكة

الرياض /سما/

وصت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، الجميع بتجنب السفر لخارج المملكة لغير الضرورة، نظرا لما يشهده العالم من زيادة كبيرة في إصابات كورونا وظهور متحور "أوميكرون".

ودعت "وقاية" المسافرين القادمين من خارج المملكة من مواطنين ومقيمين بغض النظر عن حالة تحصينهم، إلى تجنب المخالطة المجتمعية لمدة 5 أيام، والمسارعة إلى عمل مسحة لفحص "كوفيد-19" في حال ظهور أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة.

وأكدت "وقاية" على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأهمها لبس الكمامة طيلة الوقت وتجنب الأماكن المزدحمة والعامة وتطهير الأيدي باستمرار، وعدم المصافحة".

وشددت على "أهمية التحصين بالجرعتين، والمسارعة في أخذ الجرعة التعزيزية الثالثة".