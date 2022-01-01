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الحج والعمرة السعودية: لا يسمح بدخول الكعبة ولا مواعيد لاستلام الحجر الأسود

السبت 18 ديسمبر 2021 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحج والعمرة السعودية: لا يسمح بدخول الكعبة ولا مواعيد لاستلام الحجر الأسود



الرياض /سما/

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عدم السماح بدخول الكعبة، مؤكدة أنه لا يوجد في تطبيق "اعتمرنا" خدمة حجز موعد لاستلام الحجر الأسود.

وأكدت الوزارة أن "إمكانية استلام الحجر الأسود تخضع لأنظمة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويمكن التواصل معهم للمزيد من المعلومات".

وأشارت الوزارة إلى أنها "تفاعلت مع مقترح بشأن الاستفادة من الحواجز الموجودة في صحن المطاف لتنظيم الدخول والخروج لتمكين المعتمرين وغيرهم من استلام الحجر الأسود"، مؤكدة أنه "تم توجيه المقترح للجهات المختصة".

وذكرت مصادر مطلعة في وقت سابق، بأنه "سيتم تنظيم خدمة حجز استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، والصلاة في حجر إسماعيل، وذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، بعد إتاحة خدمة حجز الطواف لغير المعتمرين في المسجد الحرام".

#السعودية #وزارة الحج والعمرة #مكة المكرمة

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