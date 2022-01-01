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إيران: لم نطلب وقف محادثات فيينا وقرار تعليقها اتخذ بشكل جماعي بسبب عطلة عيد الميلاد

السبت 18 ديسمبر 2021 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: لم نطلب وقف محادثات فيينا وقرار تعليقها اتخذ بشكل جماعي بسبب عطلة عيد الميلاد



طهران /سما/

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، أن بلاده لم تطلب وقف مفاوضات فيينا مع القوى الدولية حول الاتفاق النووي، مشددا أن قرار تعليقها مؤقتا اتُخذ بشكل جماعي بسبب عطلة عيد الميلاد.

وقال خطيب زاده، في بيان تعليقا على تصريحات دبلوماسيين أوروبيين، إن إيران طلبت وقف المحادثات مؤقتا "على عكس ادعاء الجانب الغربي بأن إيران طالبت بوقف المحادثات، تدرك كل من الدول الغربية وأعضاء مجموعة 4 +1 تمامًا أن موعد وقف المفاوضات اتخذ بشكل جماعي، مع مراعاة عطلة عيد الميلاد والعام المسيحي الجديد".

وأشار خطيب زاده إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الغرب إلى تشويه الحقائق وتسريب معلومات كاذبة"، مؤكدا أن "الدول الأوروبية الثلاث ربما سعت من خلال هذا الادعاء للتغطية على طلبهم للعودة مبكرا إلى عواصمهم ووقف جولة المفاوضات".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "يتوجب على الدول الأوروبية الثلاث إظهار الجدية والتصميم على تقدم المحادثات، بدلاً من الإصرار على لعبة إلقاء اللوم على الآخرين غير المجدية".
 

#الخارجية الايرانية #ايران #الاتفاق النووي #محادثات فيينا

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