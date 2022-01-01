"أشد" يبارك للجزائر التتويج ببطولة كأس العرب ويشكرها على الإهداء

غزة / سما /

تقدم اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" بقطاع غزة بأحر التهاني من الشعب الجزائري الشقيق بتتويجه ببطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه، ويقدر "أشد" عاليا الإهداء الذي تقدم به لاعبين ومنتخب الجزائر للشعب الفلسطيني.

وعبر اتحاد الشباب الديمقراطي عن فخره بهذا الانجاز العربي الرياضي، معتبراً أن التتويج والفوز الجزائري هو تتويج لفلسطين ولقضيتها العادلة، كما اعتبر أن هذا الإهداء هو رسالة دعم وتضامن لامست قلوب الفلسطينيين ، وبمثابة تعبير جزائري شعبي ورسمي عن أواصر الاخوة والمحبة وصفعة أيضا في وجه التطبيع والمطبعين.

وثمن "أشد" الدور التاريخي للجزائر تجاه شعبنا الفلسطيني، مذكرا أن الجزائر استضافت العديد من الحوارات الفلسطينية، ونجحت في حلحلة العديد من القضايا، وكذلك احتضانها لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني خلال سنوات 1987 و 1988، وأيضا إعلان استقلال فلسطين كان من الجزائر