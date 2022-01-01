الجيش الإسرائيلي: قواتنا تواصل البحث عن منفذي عملية نابلس

القدس المحتلة / سما /

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن قواته تواصل ملاحقة منفذي عملية إطلاق النار قرب بؤرة استيطانية شمال غرب نابلس يوم الخميس الماضي وأدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.

ولفت الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب له، إلى أن قوات من الجيش والشاباك وما يسمى قوات حرس الحدود تواصل ملاحقة المشتبه بهم بتنفيذ العملية.

ونشر العديد من الصور لعملية الملاحقة المستمرة، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات عشوائية في قرى ما بين جنين ونابلس في المنطقة التي شهدتها العملية.