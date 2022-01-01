8 إصابات برصاص الاحتلال خلال المواجهات في برقة

نابلس / سما /

أصيب ثمانية مواطنين من قرية برقة، شمال غرب نابلس، بالرصاص المطاطي، فيما تعرض العشرات لحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي اطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدخل الغربي للقرية مساء اليوم السبت.

وقال مواطنون من القرية، إن قوة كبيرة قد اقتحمت القرية من الجهة الغربية، وذلك في اطار توفيرها الحماية للمستوطنين الموجودين في مستوطن “حومش” المقامةعلى اراضي القرية، وقد تصدى الاهالي لجنود الاحتلال ورشقوهم بالحجارة، فيما أطلق الجنود الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما ادى الى وقوع العديد من الاصابات وحالات الاختناق بالغاز.

وعملت طواقم الاسعاف على إخلاء سكان ثلاثة منازل في المنطقة الغربية من القرية جراء تعرضها لاطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، على شارع جنين نابلس قرب مفرق بزاريا، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.