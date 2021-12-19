خوري يلتقى أمين عام جمعية الكشافة وقادة المجموعات

القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين الوزير الدكتور رمزي خوري مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، بقادة وممثلي المجموعات الكشفية في محافظة بيت لحم، بحضور القائد الكشفي معتز صايج امين عام جمعية الكشافة الفلسطينية، ومحمد ابو صوي مفوض الاعلام في جمعية الكشافة، ومفوضية بيت لحم ممثلة بالقائد الدكتور يوسف مسلم رئيس مفوضية بيت لحم، ومنسق المفوضية عايدة بابون، بحضور مدير عام اللجنة السفيرة اميرة حنانيا ، والقاضي انطون ابو جابر المستشار القانوني للجنة.

جاء هذا اللقاء في اطار التحضيرات التي تقوم بها المجموعات الكشفية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بما فيها استقبال رؤساء الكنائس.

ورحب خوري في بداية اللقاء بالحضور، واشاد بالدور الذي تقوم به المجموعات الكشفية على مدار العام، ومساندتها للجان الصحية والشعبية خلال جائحة كورونا ، اضافة الى احتفالات اعياد الميلاد المجيدة، وما تعكسه من صورة مشرفة عن دولة فلسطين، ويضفي مراسم الفرح والبهجة في قلوب المشاركين في الاحتفالات ، كما دعا المجموعات لمساندة القافلة الميلادية كلجان تنظيم والتي ستنطلق في المحافظة بتاريخ 19/12/2021 .

واستمع خوري الى العبء الذي وقع على عاتقها خلال العامين المنصرمين، والظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها محافظة بيت لحم بشكل خاص والتي يرتكز عمودها الاقتصادي على السياحة الوافدة، والتي توقفت بسبب جائحة كورونا .

وتباحث مع قادة المجموعات الكشفية على سبل التعاون المشترك في سبيل النهوض بالحركة الكشفية.

وساد الاجتماع اجواء من المحبة والاخاء التي يحملها روح الكشاف الفلسطيني.