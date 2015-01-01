الاحتلال ينقل الأسيرة المقدسية شروق دويات إلى العزل في سجن “مجدو”

القدس المحتلة / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال نائبة ممثلة الأسيرات “شروق دويات” إلى عزل سجن “مجدو”؛ بعد رفض الأسيرات وممثّلتيْهما الإجراءات العقابية التي فرضتها عليهن سجون الاحتلال.

وقالت والدة الأسيرة المقدسية شروق دويات، “منذ يوم الأربعاء والخميس يحاول المحامين رؤية ممثّلتيْ الأسيرات ابنتي شروق، والأسيرة مرح بكيرات، لكنهم لم يستطيعوا، ويوم الجمعة والسبت لم يكن هناك أي تواصل من داخل السجون”.

وتابعت: “وصلنا قبل قليل معلومات مؤكدة من مصادر خاصة، تُفيد بنقل ابنتي شروق من عزل سجن “الدامون” إلى العزل الانفرادي في سجن “مجدو”.

وناشدت عائلة الأسيرة دويات، جهات الاختصاص بضرورة معرفة تفاصيل عن وضع الأسيرة، وعبّروا عن قلقهم وخوفهم.

وكان قد أوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن قوات “النحشون” اعتدت على الأسيرة المقدسية إسراء غتيت خلال عملية نقلها عبر ما تُسمى بـ“البوسطة”، يوم الخميس الماضي.

وقال نادي الأسير إنّ الأسرى في سجن “ريمون” وسجون أخرى قرروا إغلاق الأقسام، رفضًا لعملية الاعتداء الخطيرة، وبدأوا باتخاذ الخطوات الاحتجاجية.

وأدان نادي الأسير عملية الاعتداء التي تُشكل مؤشرًا خطيرًا على مصير الأسيرات اللواتي يواجهن عمليات تنكيل يومية ممنهجة، ومنها عمليات النقل المتكررة عبر “البوسطة”، عدا عن الظروف الاعتقالية القاسية التي تفرض عليهن، والتي تبدأ منذ لحظة الاعتقال الأولى.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ قوات “النحشون” تُعتبر من أكثر القوات عنفًا حيث سُجلت العديد من الاعتداءات بحقّ الأسرى والمعتقلين خلال عملية نقلهم، والتي تسببت في بعض الحالات بتسجيل إصابات بين صفوف الأسرى، وهي جزء من عمليات التنكيل الممنهجة التي ترافق الأسير خلال عملية نقله عبر “البوسطة”، والتي يسميها الأسرى برحلة “العذاب”.

وتلا ذلك، بحسب رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب، عزل إدارة السجون ممثّلتيْ الأسيرات في سجن “الدامون” الأسيرتين مرح باكير وشروق دويات؛ على خلفية رفضهما للإجراءات الظالمة بحق الأسيرات.

يذكر أن الأسيرة الجريحة دويات معتقلة منذ عام 2015، ومحكومة بالسجن لمدة 16 عامًا، والأسيرة الجريحة مرح باكير معتقلة كذلك منذ عام 2015، وهي محكومة بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف، علمًا أنها وحينما اعتُقلت كانت تبلغ من العمر 16 عامًا.