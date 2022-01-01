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جامعة بيرزيت تحول منسقيّ الكتلة الإسلامية والقطب الطلابي للجنة خاصة

السبت 18 ديسمبر 2021 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة بيرزيت تحول منسقيّ الكتلة الإسلامية والقطب الطلابي للجنة خاصة



رام الله / سما /

حوّلت جامعة بيرزيت، منسقيّ الكتلة الإسلامية والقطب الطلابي الديمقراطي ولجنته التحضيرية، إلى لجنة نظام خاصة بإشراف رئيس الجامعة مباشرة.

وجاء قرار التحويل إلى لجنة خاصة، على إثر الفعاليات التي أحيتها الكتلتان في ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة حماس في 13 و14 ديسمبر الجاري 2021.

وفي بيان لهما، استنكر القطب الطلابي الديمقراطي والكتلة الإسلامية تحويل نشطاء فيهما إلى اللجنة الخاصة على خلفية فعاليات الانطلاقة، "تحت ذرائع وحجج واهية".

وجاء في البيان المشترك: إننا في الكتلة الإسلامية والقطب الطلابي نرفض هذه اللجنة جملة وتفصيلا، ونرفض المثول أمام اللجنة حيث تعدّ سابقة خطيرا، بأن تتم محاسبة ممثلي الأطر الطلابية على خلفية نشاطات وطنية داخل الجامعة.

واعتبرت الكتلة الإسلامية والقطب الطلابي، أن إجراءات الجامعة تأتي في محاولة لطمس كل ما هو وطني ومحاربة وتضييق الخناق على الحركة الطلابية، "ونأسف أنه لم يتم تشكيل لجنة على أحداث العنف الأخيرة في الجامعة التي حصلت في وقت سابق".

#جامعة بيرزيت

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