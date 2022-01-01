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الجيش الإسرائيلي يكثف البحث عن منفذي عملية نابلس

السبت 18 ديسمبر 2021 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يكثف البحث عن منفذي عملية نابلس



القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "والا" العبري بأن الجيش الإسرائيلي يكثف من أعمال البحث والمطارة عن منفذي عملية مستوطنة شوماش شمال نابلس بعد 48 ساعة على وقوعها.
 
وكانت عملية إطلاق نار نفذها مسلحون فلسطينيون مساء الخميس أدت إلى مقتل المستوطن يهودا ديمينتان 25 عاما عند مدخل مستوطنة شماش بنابلس وأصيب اثنين آخرين، بعد كمين أعد لهم وانسحب مطلقوا النار بسلام.
 
وذكر الموقع أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أمس واليوم عددا من الفلسطينيين للاشتباه في وقوفهم أو تورطهم في العملية.
 
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي: "سنوسع النشاط في البحث عن المنفذين بقدر الضرورة".
 
ونقل الموقع عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف قوله إن قوات الجيش لديها "معلومات سرية" حول المشتبه في تنفيذهم العملية.
 
بينما قال قائد لواء الضفة آفي بلوت إن "الوقت لن يكون بعيدًا بالنسبة لنا لوضع أيدينا على المنفذين، وسنبذل قصارى جهدنا للقبض عليهم بأسرع ما يمكن".
 
وأشار "والا" إلى أن مصادر فلسطينية أفاد بأن الجيش الإسرائيلي أجرى عمليات بحث مكثفة عن المنفذين في قرى في منطقة جنين.
 

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