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طهران تؤكد خبر مغادرة سفيرها لدى حكومة الحوثيين.. ما علاقة السعودية؟

السبت 18 ديسمبر 2021 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تؤكد خبر مغادرة سفيرها لدى حكومة الحوثيين.. ما علاقة السعودية؟



طهران /سما/

علقت الخارجية الإيرانية على الأنباء والتكهنات المتداولة حول أسباب مغادرة سفيرها لدى حكومة صنعاء للأراضي اليمنية وإعادته إلى طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده: "أصيب السيد حسن إيرلو، منذ أيام بفيروس كورونا بحاجة لعناية طبية عاجلة، ونظرا للحاجة إلى العناية الطبية العاجلة، قامت وزارة الخارجية باتصالات مع بعض الدول، من أجل نقله إلى إيران لتلقي العلاج".

وأشار زاده إلى أن الاتصالات "أدت في النهاية إلى تهيئة الاستعدادات اللازمة في سبيل انتقال السفير، وعملية نقله إلى إيران جارية حاليا".

وعبر المتحدث الايراني عن تقديره "للدول التي شاركت في هذا العمل الإنساني"، مبينا أن "التكهنات الإعلامية المحيطة بهذا الموضوع غير صحيحة ومجرد تلفيق أخبار".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد قالت يوم الجمعة، إن الحوثيين طلبوا من السعودية السماح بمغادرة سفير إيران عبر أجواء اليمن.

وأفادت الصحيفة بأن الحوثيين طلبوا من السعودية التي تفرض حصارا جويا شاملا على العاصمة اليمنية صنعاء، السماح للدبلوماسي الإيراني الكبير في البلاد بالعودة على الفور إلى إيران، وهو طلب اعتبره المسؤولون السعوديون "علامة على التوتر بين طهران وجماعة أنصار الله".

وأوضحت الصحيفة أن الرياض قالت لقادة الحوثيين إنها لن تسمح لإيران بقيادة طائرة إلى اليمن لإيصال إيرلو، وأنه لا يمكنه الطيران إلا على متن طائرة من عمان أو العراق ولن يسمح له بالمغادرة إلا إذا أطلق الحوثيون سراح بعض الرهائن السعوديين البارزين.

وفي 18 أكتوبر 2020 عينت إيران سفيرا لها في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، واعتبرت الحكومة اليمنية هذه الخطوة "غير قانونية وتدخلا سافرا".

#الخارجية الإيرانية #ايران #الحوثيون #اليمن #سعيد خطيب زاده #فيروس كورونا #السعودية

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