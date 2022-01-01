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وضع رئيس وزراء الأردن في الحجر الصحي بعد إصابة أحد أبنائه بكورونا

السبت 18 ديسمبر 2021 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وضع رئيس وزراء الأردن في الحجر الصحي بعد إصابة أحد أبنائه بكورونا



عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة، في الأردن، وضع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في الحجر المنزلي، بعد اكتشاف إصابة أحد أبنائه بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إنه "سيطبق عليه (الخصاونة) إجراءات البروتوكول الصحي، لأنه مخالط لصيق، بعد تأكيد إصابة أحد ابنائه بفيروس كورونا".

ونقلت الوكالة عن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي تأكيده أنه "بعد 5 أيام سيجري (الخصاونة) فحص (بي سي آر)، وإذا كانت النتيجة سلبية، يعاود عمله".

وشدد مستشار رئيس الوزراء على أن "البروتوكول الصحي يطبق على الجميع، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وحماية المجتمع".

وأعلنت الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 40 وفاة و1920 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12191 وفاة 1033469 إصابة.

#الاردن #فيروس كورونا #بشر الخصاونة

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