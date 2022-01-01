  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد حركة فتح بالاقاليم الجنوبية يلتقي قيادة الشبيبة الفتحاوية بالمحافظات الشمالية

السبت 18 ديسمبر 2021 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد حركة فتح بالاقاليم الجنوبية يلتقي قيادة الشبيبة الفتحاوية بالمحافظات الشمالية



غزة / سما /

التقى وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بالاقاليم الجنوبية في مقر اقامته برام الله صباح اليوم السبت قيادة حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظات الشمالية.
ورحب  إياد صافي عضو الهيئة القيادية العليا مسؤول ملف الشبيبة بالاخوة والاخوات في سكرتاريا الشبيبة الفتحاوية مثمنا حرصهم على الالتقاء مع وفد حركة فتح.

من جانبه تحدث ابو ماهر حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم عن الدور الكبير والمهم الذي تقوم به الشبيبة في الوطن والشتات وتعتبر رافدا مهما للحركة، مباركا النجاحات الكبيرة للشبيبة الفتحاوية في انتخابات مجالس الطلبة بالجامعات.

من جهته اعرب  حسن فرج سكرتير حركة الشبيبة الفتحاوية بالمحافظات الشمالية عن سعادته بلقاء إخوانه وأخواته في الأقاليم الجنوبية، مؤكدا على حجم التعاون المشترك بين الشبيبة في الضفة والقطاع.

وفي ختام اللقاء قامت سكرتارية الشبيبة بتوزيع الدروع التقديرية على جميع اعضاء وفد حركة فتح بالاقاليم الجنوبية.

#حركة فتح #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

تخوف إسرائيلي من فرض حل الدولة الواحدة مع الفلسطينيين

يديعوت: هكذا تم تنفيذ عملية “حومش”

صحيفة: هذا ما تحمله مناورة "الركن شديد 2" من رسائل

معاريف: هناك طريقة وحيدة لاعادة "الجني الى القمقم" في الأراضي المحتلة

الطقس: منخفض جوي بارد وأمطار متفرقة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

لماذا رافق رئيس "الشاباك" الإسرائيلي بينيت إلى الإمارات؟

الأخبار الرئيسية

أمام تهديد “النووي الإيراني”… كيف ستواجه إسرائيل تحديات 2022؟

23ipj-4-730x438-1

صحيفة عبرية: بدءاً بشلّ سلاح الجو.. هذه خطة إسرائيل في حربها الشاملة مع إيران

الزهار

الزهار يتهم السلطة بالتعاون مع الاحتلال: غزة تتعرض لمؤامرة.. والحديث عن دولة فلسطينية خطأ كبير

أبو حسنة: آلاف اللاجئين يوقعون اليوم على استلام تعويضات منازلهم في مكاتب الأونروا بغزة

الصحة: 5 وفيات و 165 اصابة بكورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية