وفد حركة فتح بالاقاليم الجنوبية يلتقي قيادة الشبيبة الفتحاوية بالمحافظات الشمالية

غزة / سما /

التقى وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بالاقاليم الجنوبية في مقر اقامته برام الله صباح اليوم السبت قيادة حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظات الشمالية.

ورحب إياد صافي عضو الهيئة القيادية العليا مسؤول ملف الشبيبة بالاخوة والاخوات في سكرتاريا الشبيبة الفتحاوية مثمنا حرصهم على الالتقاء مع وفد حركة فتح.

من جانبه تحدث ابو ماهر حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم عن الدور الكبير والمهم الذي تقوم به الشبيبة في الوطن والشتات وتعتبر رافدا مهما للحركة، مباركا النجاحات الكبيرة للشبيبة الفتحاوية في انتخابات مجالس الطلبة بالجامعات.

من جهته اعرب حسن فرج سكرتير حركة الشبيبة الفتحاوية بالمحافظات الشمالية عن سعادته بلقاء إخوانه وأخواته في الأقاليم الجنوبية، مؤكدا على حجم التعاون المشترك بين الشبيبة في الضفة والقطاع.

وفي ختام اللقاء قامت سكرتارية الشبيبة بتوزيع الدروع التقديرية على جميع اعضاء وفد حركة فتح بالاقاليم الجنوبية.