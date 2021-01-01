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دحلان :الانتخابات أحدثت تحولا إيجابيا كبيرا وبداية جديدة وهامة لمستقبل التيار الوطني والديمقراطي

السبت 18 ديسمبر 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان :الانتخابات أحدثت تحولا إيجابيا كبيرا وبداية جديدة وهامة لمستقبل التيار الوطني والديمقراطي



غزة/سما/

هنأ محمد دحلان قائد تيار الإصلاح الديمقراطي الفائزين في انتخابات قيادة ساحة غزة لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح.
وقال دحلان في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهنئ جميع الإخوة الفائزين في انتخابات قيادة ساحة غزة للتيار الإصلاحي في حركة فتح، في انتخابات مباشرة حرة.
وأضاف، " أخص بالذكر كل من أسهم في نجاح هذا العرس الديموقراطي، فوراء هذا انجاح المئات من القادة والكفاءات والجنود المجهولين وأعضاء المؤتمر.
وأكد دحلان أن هذه التجربة الديمقراطية انعكاس لمدى الوعي السياسي وللسلوك الحضاري عند أبناء التيار، موضحاً ذلك بالقول "لقد اثبتم عبر تجربتكم الديمقراطية، مدى امتلاككم للوعي الديمقراطي، والسياسي، وللسلوك الحضاري، وقدرتكم الفائقة في إدارة الأمور وتنظيمها، واسهمتم  بفاعلية في العملية السياسية والديمقراطية لبناء التيار، ليكون نموذجاً يحتذى به".
وتقدم دحلان بالتهنئة لكوادر التيار وعناصره على هذه المرحلة الجديدة والهامة في مستقبل التيار، قائلاً "هنيئاً لكم النجاح، والتحول الإيجابي الكبير الذي دشن بداية مرحلة جديدة وهامة لمستقبل التيار الوطني والديمقراطي، ونأمل أن تُسهم هذه التجربة في خلق ديناميكية الحراك السياسي داخل المجتمع الفلسطيني، لبناء جميع مؤسساته على أسس ديمقراطية". 
وأكد أن هذه المرحلة الأسهل قد انتهت، مخاطباً قيادة التيار وعناصره "أنتم مقبلون على المرحلة الأكثر صعوبة، مرحلة الغَرس والبذل والعطاء، لنحول الرؤى والأفكار من الحيز النظري إلى الواقع العملي".
وتمنى دحلان حظاً موفقاً ״للإخوة الذين لم يحالفهم الحظ،  وأنا واثق بأنهم سيقبلون نتائج الانتخابات بصدر رحب ،وعليهم أن يكونوا معول بناء للارتقاء بالعمل التنظيمي كلٌ في مكانه.״

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