منتخب قطر ثالث العرب على حساب مصر

الدوحة /سما/

أحرز منتخب قطر، اليوم السبت، المركز الثالث ببطولة كأس العرب بعد تفوقه على حساب منافسه منتخب مصر بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى 120 دقيقة، وانتهت في الوقت الأصلي والإضافي دون أهداف.

وتعد هذه أفضل نتيجة لمنتخب قطر المستضيف في بطولة كأس العرب في تاريخ مشاركاته، بينما اكتفى منتخب مصر الذي كان مرشحا للقب، في المركز الرابع.

وهذه هي الثانية التي يخسر فيها منتخب مصر "الفراعنة" بركلات الترجيح، خلال منافسات كأس العرب، وكانت المرة الأولى في نصف نهائي نسخة العام 1988 أمام منتخب سورية، وخسر وقتها بواقع 4 مقابل ثلاثة بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وكان منتخب الفراعنة حقق فوزا وحيدا بركلات الترجيح في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية، على حساب سوريا بالذات في نصف نهائي 1992 بـ4 مقابل 3 بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وكان اللقاء ضعيفا في أغلب أوقاته من المنتخبين، وكانت البداية لصالح منتخب قطر دون ان يكون هناك أي خطورة أو محاولات حقيقية على مرمى الحارس محمد الشناوي، وبعدها ظهر المنتخب المصري وبسط سيطرته على مجريات الشوط الأول لكن ذلك لم يمنحه التسجيل لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

أهدر منتخب قطر في مستهل الشوط الثاني فرصة افتتاح التسجيل بعد كرة وصلت للهداف المعز علي وانفرد بالمرمى وسدد الكرة بعيدا عن مرمى الشناوي.

وتألق الحارس القطري مشعل برشم في إبعاد كرة خطيرة لمنتخب مصر، بعد كرة عرضية سريعة أرسلها عمر كمال وسددها حمدي فتحي ولكن حارس قطر أنقذ الموقف ولم يستطع محمد شريف المتابعة، لينتهي الشوط بالتعادل سلبيا كسابقه، ويتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

لم يتغير الحال كثيرا خلال الشوطين الاضافيين، واستمر التعادل مسيطرا على المباراة، ليتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية التي حسمها منتخب قطر لصالحه بواقع 5 ركلات مقابل 4.