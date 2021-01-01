يُنشَر لأول مرة.. مشاهد وتفاصيل جديدة حول نفق الحرية

القدس المحتلة / سما /

نشرت قناة كان العبرية، مساء أمس الجمعة، مشاهد وتفاصيل جديدة حول نفق الحرية تنشر لأول مرة.

المشاهد قام بتصويرها عناصر وحدة "يهلوم"، بعد ١٢ ساعة من تحرر الأسرى من النفق، حيث دخلوا من فتحة النفق في غرفة 5.

وتضمن الفيديو مشاهد من أسفل الحوض الموجود في الحمام، وظهر في الفيديو حجم المجهود الذي بذله الأسرى للخروج من النفق.

وأظهرت المقاطع رؤية الفراغات التي كانت تنتظرهم أسفل السجن، واتضح في الفيديو الفشل الكبير في بناء سجن جلبوع.

واعتبرت القناة أن هذا النفق يعكس عملية هندسية مخطط لأدق تفاصيلها، إذ يمتد أسفل ٤ غرف وجدار السجن.