الاقتصاد تفتح باب طلبات الاستيراد الخاصة بهذه السلع

غزة / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالاسمنت، ولحوم العجل، والخروف المجمدة، يوم غد الأحد، ضمن القوائم السلعية (A1 وA2).

ودعت الوزارة، في بيان، الراغبين في الاستيراد مراجعة الإدارة العامة للتجارة في مدينة رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات المطلوبة.

وبينت الوزارة، أن آخر موعد لتقديم الطلبات الخاصة بالإسمنت ولحوم الخروف والعجل المجمدة، هو يوم الاحد القادم الموافق 26/12/2021، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.