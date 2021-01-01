افتتاح مقر الجالية الفلسطينية في العاصمة الرومانية بوخارست

بوخارست /سما/

افتتح مقر الجالية الفلسطينية، اليوم السبت، في العاصمة الرومانية بوخارست، تحت رعاية السفير الفلسطيني عصام مصالحة، وبمشاركة أعضاء السلك الدبلوماسي الفلسطيني، وممثلي الفصائل الوطنية الفلسطينية، وحشد من أبناء الجالية.

ورحب رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، رئيس الهيئة الإدارية للجالية في رومانيا علي القادي، في كلمته الافتتاحية، بالحضور، مؤكدًا أهمية وجود مقر للجالية الفلسطينية يمثل ملتقى لأبنائها، لتعزيز الترابط وأواصر العلاقات بينهم.

من جانبه، أكد السفير مصالحة، أهمية وحدة وتضامن أبناء الجالية، وتوثيق العلاقات الأخوية فيما بينهم، وضرورة العمل على استمرار حالة التفاعل الإيجابي بين الجالية والسفارة، مشيدًا بجهود المساهمين في افتتاح مقر للجالية.

وأعلنت الهيئة الإدارية للجالية في رومانيا، خلال حفل الافتتاح، عن استعداداتها لعقد المؤتمر العام للجالية نهاية شهر كانون الثاني المقبل، ما يساهم في تفعيل دور الجالية في المستقبل، وضمان نجاحها.