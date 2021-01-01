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الدفاع المدني يُنفذ 21 مهمة خلال المنخفض الجوي

السبت 18 ديسمبر 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يُنفذ 21 مهمة خلال المنخفض الجوي



غزة / سما /

نفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة، منذ ظهر أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت 21 مهمة إنقاذ خلال المنخفض الجوي، من بينها نقل إصابتين في معسكر خان يونس جراء انهيار جزء من سقف منزلهما المكون من الزينقو.

وذكرت مديرية الدفاع المدني أن طواقمها شفطت مياه الأمطار من خمسة منازل تضررت من الأمطار، وفتحت الطرق في تسع مناطق وشوارع عامة بعد أن تجمعت فيها مياه الأمطار.

كما أخلت سكان منزلين تضررا وسقطت أجزاء من أسقفها المعدنية، وسحبت سيارتان علقتا في تجمع لمياه الأمطار، وفتحت شقة لم يتمكن سكانها من فتحها.

#طواقم الدفاع المدني #قطاع غزة #المنخفض الجوي

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