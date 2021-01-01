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داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

السبت 18 ديسمبر 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر في وزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الأحد.

وذكرت أن السفر سيكون للحافلات السابعة والثامنة، والتاسعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/42)

كذلك السفر لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/24).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كذلك دعتهم لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#الهيئة العامة للمعابر والحدود #معبر رفح #الية السفر

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