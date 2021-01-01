أسرى الجهاد: الاعتداء على الأسيرات جريمة تستدعي التصعيد لردع السجان

غزة / سما /

اعتبرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، اليوم السبت، اعتداء مصلحة سجون الاحتلال بشكل ممنهج على الأسيرات بمثابة جريمة تستدعي التصعيد من أجل ردع السجان.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن “هذا الحدث يجب أن يعيد ترسيم قواعد الاشتباك في السجون والمعتقلات بما يضمن حفظ كرامة الأسيرات والأسرى”.

وأضافت “ثقتنا بالله، ثم بفرسان الحركة الأسيرة الفلسطينية وسواعد المخلصين من أبناء شعبنا لأخذ زمام المبادرة ولجم سياسات مصلحة سجون الاحتلال”.

وأشارت إلى أن الأسرى في السجون يحيون ما بين المواجهة والإعداد للأخرى، وأنهم يواجهون “عدو لا عهد له ولا ذمة ولا شرف”. كما جاء في نص البيان.