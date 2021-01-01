  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسرى الجهاد: الاعتداء على الأسيرات جريمة تستدعي التصعيد لردع السجان

السبت 18 ديسمبر 2021 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى الجهاد: الاعتداء على الأسيرات جريمة تستدعي التصعيد لردع السجان



غزة / سما /

 اعتبرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، اليوم السبت، اعتداء مصلحة سجون الاحتلال بشكل ممنهج على الأسيرات بمثابة جريمة تستدعي التصعيد من أجل ردع السجان.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن “هذا الحدث يجب أن يعيد ترسيم قواعد الاشتباك في السجون والمعتقلات بما يضمن حفظ كرامة الأسيرات والأسرى”.

وأضافت “ثقتنا بالله، ثم بفرسان الحركة الأسيرة الفلسطينية وسواعد المخلصين من أبناء شعبنا لأخذ زمام المبادرة ولجم سياسات مصلحة سجون الاحتلال”.

وأشارت إلى أن الأسرى في السجون يحيون ما بين المواجهة والإعداد للأخرى، وأنهم يواجهون “عدو لا عهد له ولا ذمة ولا شرف”. كما جاء في نص البيان.

#اسرى الجهاد #السجون الاسرائيلية #الاعتداءات الاسرائيلية #الاسيرات الفلسطينيات

الأكثر قراءة اليوم

تخوف إسرائيلي من فرض حل الدولة الواحدة مع الفلسطينيين

يديعوت: هكذا تم تنفيذ عملية “حومش”

صحيفة: هذا ما تحمله مناورة "الركن شديد 2" من رسائل

معاريف: هناك طريقة وحيدة لاعادة "الجني الى القمقم" في الأراضي المحتلة

الطقس: منخفض جوي بارد وأمطار متفرقة

لماذا رافق رئيس "الشاباك" الإسرائيلي بينيت إلى الإمارات؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

23ipj-4-730x438-1

صحيفة عبرية: بدءاً بشلّ سلاح الجو.. هذه خطة إسرائيل في حربها الشاملة مع إيران

الزهار

الزهار يتهم السلطة بالتعاون مع الاحتلال: غزة تتعرض لمؤامرة.. والحديث عن دولة فلسطينية خطأ كبير

أبو حسنة: آلاف اللاجئين يوقعون اليوم على استلام تعويضات منازلهم في مكاتب الأونروا بغزة

الصحة: 5 وفيات و 165 اصابة بكورونا في فلسطين

سس

اصابة مستوطن في عملية طعن بالخليل واعتقال المنفذة (صور وفيديو)

الاتصالات الفلسطينية