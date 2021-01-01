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مكافحة المخدرات بغزة تضبط 4310 حبة مُخدرة

السبت 18 ديسمبر 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكافحة المخدرات بغزة تضبط 4310 حبة مُخدرة



غزة / سما /

قالت الشرطة الفلسطينية في غزة: "إن دائرة شرطة مكافحة المخدرات- قسم المراقبات في دائرة التحري المركزي بمحافظة غزة ضبطت كميةً من الحبوب المخدرة قُدّرت بـ 4310 حبة مخدرة خلال مهمةٍ تفتيشية لمنازل اثنين من مروجي المخدرات في المحافظة وتلقي القبض عليهم".

وقال الرائد عطا ناصر مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة غزة: "إن قوة الفرع وبإسنادٍ من قوات التدخل وحفظ النظام، ضبطت "4300" حبة مخدرة من نوع "روتانا" بالإضافة إلى قطعة كبيرة من الحشيش, خلال المهمة التفتيشية الأولى لمنزل المدعو "ع.ب" بالمحافظة", مضيفاً أنه تم إلقاء القبض على المدعو "ع.ق" في نفس المنزل خلال المهمة".

وفي السياق ذاته, أوضح الرائد ناصر" أنه وخلال استكمال مهمة تفتيشية ثانية لمنزل المدعو "أ.ش" تم ضبط "10" حبات روتانا, وفرطة حشيش, لافتاً إلى أنه تم التحرز على كافة المضبوطات التي ضُبطت بحوزتهم خلال المهمتين وتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول" .

يُشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تواصل جهودها في كافة محافظات قطاع غزة في محاربة وملاحقة تجار ومروجي المخدرات بكل حزم وقوة, حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

#الشرطة الفلسطينية #مخدرات #قطاع غزة

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