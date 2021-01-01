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الاحتلال يعتقل مسنة قرب الحرم بحجة الاعتداء على مستوطن

السبت 18 ديسمبر 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مسنة قرب الحرم بحجة الاعتداء على مستوطن



الخليل / سما /

 اعتدى مستوطنون وجنود الاحتلال بالضرب على سيدة 65 عاما، بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية ان احد المستوطنين اعتدى على السيدة خلال عبورها للشارع قرب الحرم الإبراهيمي، وادعى بأن السيدة حاولت طعنه، وهاجمها جنود الاحتلال، ما ادى لاصابتها بحالة من الاغماء، وتم احضار مسعفين إسرائيليين لاسعافها وجرى اعتقالها، ولم يعرف بعد وضعها الصحي.

واوضحت المصادر بان السيدة سعدية مطر 65 عاماً تسكن في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وتعاني من مشاكل اجتماعية بعد طلاقها من زوجها، وكانت تسكن في بلدة إذنا غرب الخليل.

وتم نقلها الى مركز التحقيق لدى الاحتلال.

#اعتداءات المستوطنين #اعتقال #قوات الاحتلال #الحرم الإبراهيمي

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