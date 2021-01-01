غزة/سما/

أعلنت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء يوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021.

وذكرت هيئة المعابر، في بيان لها، أنّ السفر غدًا الأحد سيكون للأسماء المتوجدة في الحافلات السابعة والثامنة، والتاسعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/42)، وجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/24).

وأكّدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.





ودعت المسافرين، إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، منوهةً إلى أنّه للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/

للاطلاع على كشف المسافرين رقم (2021/42): اضغط هنا

وللاطلاع على كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/24): اضغط هنا