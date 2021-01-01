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خضر عدنان: الاحتلال يرتكب حماقة كبيرة بعدوانه على الأسيرات

السبت 18 ديسمبر 2021 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
خضر عدنان: الاحتلال يرتكب حماقة كبيرة بعدوانه على الأسيرات



رام الله/سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ، خضر عدنان، إن الاحتلال يرتكب حماقة كبيرة بالعدوان على الأسيرات في سجونه.

وأكد عدنان في تصريح صحفي اليوم السبت، أن العدوان على الأسيرات تتحمل مسئوليته مصلحة السجون وما تسمى بوزارة الأمن الداخلي للاحتلال.

ودعا عدنان للغضب في كل الساحات تضامنا مع الأسيرات في سجون الاحتلال.

وتابع بالقول: نتألم ونأسف للصمت العربي والإسلامي من حولنا وعرض الأمة في فلسطين يتجرأ عليه المحتلون".

ووصف عدنان المساس بالأسيرات بأنه عدوان على كل الأسرى وكل أحرار الشعب الفلسطيني

#الشيخ خضر عدنان #الاسيرات #الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين

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