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الاقتصاد: فتح باب طلبات استيراد الاسمنت ولحوم العجل والخروف المجمدة

السبت 18 ديسمبر 2021 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: فتح باب طلبات استيراد الاسمنت ولحوم العجل والخروف المجمدة



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالاسمنت، ولحوم العجل، والخروف المجمدة، يوم غد الأحد، ضمن القوائم السلعية (A1 وA2).

ودعت الوزارة، في بيان، الراغبين في الاستيراد مراجعة الإدارة العامة للتجارة في مدينة رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات المطلوبة.

وبينت الوزارة، أن آخر موعد لتقديم الطلبات الخاصة بالإسمنت ولحوم الخروف والعجل المجمدة، هو يوم الاحد القادم الموافق 26/12/2021، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

#وزارة الاقتصاد الوطني #الاسمنت #لحموم العجول #الخروف المجمدة

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