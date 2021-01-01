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كهرباء غزة تتحدث عن عمليات تحايل على المواطنين وخطوط "القلاب" الغير شرعية

السبت 18 ديسمبر 2021 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تتحدث عن عمليات تحايل على المواطنين وخطوط "القلاب" الغير شرعية



غزة/سما/

أكّد مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت، اليوم السبت، على أنّ هناك تحايل من بعض المستثمرين على عدد من المواطنين في موضوع شراء الشقق، وطالبنا المواطنين بضرورة مراجعة الشركة قبل الشراء، لأن هناك مساهمات على المشاريع الإستثمارية، وهناك عدد من المستثمرين يتنصلون من هذه المساهمات.

وأضاف ثابت في حديث لإذاعة صوت (الأقصى): "لدينا حملة مستمرة ولم تتوقف حول خطوط القلاب غير الشرعية، ولدينا 40 % من الفاقد الكهربائي في قطاع غزة، وهذا يؤثر على استقرار التيار الكهربائي في قطاع غزة".

وتابع: "نعمل على التصدي لسرقة الكهرباء وهي من أبرز ما يؤثر على استقرار الكهرباء، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية أحرزنا تقدماً في مكافحة هذا الأمر".

واضاف: "وجهنا دعوة لأصحاب المولدات منهم من استجاب للدعوة ومنهم لم يستجب، وتوافقنا معهم على ضرورة تفقد شبكاتهم وإذا كانت هناك أسلاك غير مطابقة للمواصفات ضرورة استبدالها".

#شركة الكهرباء بغزة

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