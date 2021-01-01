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الصحة: 5 وفيات و 165 اصابة بكورونا في فلسطين

السبت 18 ديسمبر 2021 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 5 وفيات و 165 اصابة بكورونا في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة الوم السبت، عن تسجيل 5 حالات وفاة، و165 إصابة جديدة بفايروس كورونا.، بعد فحص 2644 عينة.

وتوزعت الوفيات الجديدة بواقع 3 حالات وفاة في الخليل وحالة في بيت لحم، وحالة في قطاع غزة.


وسُجلت 110 إصابات جديدة في الضفة الغربية (وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “طوباس 6، الخليل 21، بيت لحم 32، جنين 11، رام الله والبيرة 28، نابلس 8، طولكرم 3، ضواحي القدس 1، سلفيت 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 8)، و55 في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الصحة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأوضحت أن الحالات التي تعالج في المستشفيات بالضفة 104، منها في العناية المكثفة: 55، وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي 11.

#وزارة الصحة بغزة #اصابات كورونا في فلسطين #وفيات كورونا في فلسطين

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