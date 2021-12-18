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رغد صدام حسين تهنئ قطر بقصيدة خطها والدها من سجنه

السبت 18 ديسمبر 2021 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغد صدام حسين تهنئ قطر بقصيدة خطها والدها من سجنه



وكالات/سما/

هنأت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، قطر قيادة وشعبا بعيدها الوطني الذي يصادف 18 ديسمبر، من خلال إعادة نشرها لقصيدة خطها والدها من أسره يمدح فيها قطر وشعبها وأميرها.


وكتبت حسين اليوم السبت في تغريدة أرفقتها بقصيدة والدها: "كل عام والأخوة في قطر حاكما وحكومة وشعبا بخير وعز من الله سبحانه، تمنياتي لكم بمناسبة اليوم الوطني القطري المزيد من الاستقرار والتقدم".


والقصيدة المنشورة والتي تم تداولها بشكل واسع من قبل مغردين، كتبت بخط يد الرئيس العراقي الراحل، ويلاحظ في الصورة المنشورة تعديلات وتصويبات قام بها صدام حسين.

وكتبت القصيدة يوم 4 ديسمبر 2005.

واليوم الوطني في قطر والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، عطلة رسمية في البلاد يحتفل به القطريون بفعاليات كثيرة، أبرزها تنظيم عرض عسكري تشارك فيه مختلف صنوف القوات المسلحة ويحضره أمير البلاد وكبار الضيوف، إلى جانب المواطنين والمقيمين.

#رغد صدام حسين #قطر #صدام حسين

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