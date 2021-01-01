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العالول: اجتماعات مُرتقبة للجنة المركزية والمجلس الثوري واللجنة التنفيذية

السبت 18 ديسمبر 2021 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: اجتماعات مُرتقبة للجنة المركزية والمجلس الثوري واللجنة التنفيذية



رام الله/سما/

كشف نائب رئيس حركة فتح محمود العالول العالول، صباح يوم السبت، عن اجتماعات مُرتقبة للجنة المركزية والمجلس الثوري واللجنة التنفيذية.

وأكّد  العالول في تصريح لاذاعة صوت فلسطين، على أنّ اللجنة المركزية ستبدأ اجتماعاتها مع منتصف هذا الأسبوع، ويوم الثلاثاء على وجه الخصوص؛ لمتابعة كل الاتصالات والتطورات الجارية، مشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيكون خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أنّ "تحضيرات تجري على قدم وساق من أجل عقد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني، حيث سيعقد قبل نهاية الشهر المقبل وهناك تحضيرات من ضمنها دعوة اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير للاجتماعات ومتابعة تلك التحضيرات".

#محمود العالول #فتح #اللجنة المركزية لحركة فتح

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