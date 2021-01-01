أبو حسنة: آلاف اللاجئين يوقعون اليوم على استلام تعويضات منازلهم في مكاتب الأونروا بغزة

غزة / سما /

قال عدنان ابو حسنه المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" اليوم ان منظمته فتحت كافة مكاتب الخدمات الاجتماعية في قطاع غزة اليوم لتمكين الالاف اصجاب المنازل التي اصيبت بأضرار جزئية خلال الحرب الاخيرة "مايو" 2021 من استلام تعويضاتهم.

وقال ابو حسنه في تصريحات اذاعية ان اكثر من 2200 لاجئ فلسطيني توجهوا اليوم لمكاتب الخدمات للتوقيع على تعهدات استلام تعويضاتهم والتي ستدفع لهم خلال الايام القادمة من البنوك.

واضاف ان الاونروا ستدفع لهذه الفئة مبلغ 3.5 مليون دولار فيما سيتواصل الدفع لما تبقى من هذه الفئة خلال الايام القادمة موضحا ان المبالغ التي تدفع الان هي للتعويضات بين 1000 الى 3000 دولار وما اكثر من ذلك سيتم دفعه بعد الانتهاء من هذه المرحلة ويقدر عددهم بحوالي 4000 عائلة.

واوضح ان الاونروا وضعت خطة شاملة لعملية اعادة اعمار منازل اللاجئين الفلسطينيين وان التنفيذ سيكون لكافة الفئات وبالذات اصحاب المنازل المدمرة تدميرا شاملا سيبدأ قريبا فيما ستدفع الاونروا بدل ايدجار لمدة اربع شهور لحوالي 800 عائلة.

وتابع "تم اعادة اسكان 400 عائلة من التي اصيبت منازلها باضرار جسيمة غير صالحة السكن وتبقى حوالي 65 عائلة فقط ستعود قريبا جدا بعد اتمام عملية اعادة اعمار منازلها وهي مستمرة ولم تتوقف".