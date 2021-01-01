4 وظائف تنتظر أغويرو بعد الاعتزال

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية, وجود 4 وظائف متاحة للأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي وبرشلونة السابق, بعد قرار اعتزال كرة القدم.

وكان أغويرو قد أعلن الأربعاء الماضي, اعتزاله كرة القدم نهائيا, بسبب معاناته من اضطرابات نبضات القلب، منهيا علاقته مع برشلونة التي لم تستمر لأكثر من عدة أشهر.

وكشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية, عن امتلاك اللاعب المخضرم 4 عروض عمل تلقاها بعد الاعتزال.

وتتضمن تلك الوظائف العمل سفيرا لفريقه السابق مانشستر سيتي الذي مثله على مدار 10 سنوات من 2011 حتى 2021 وبات هدافه التاريخي برصيد 260 هدفا.

وبحسب "أوليه", فإن مانشستر سيتي يرى أغويرو سفيرا مثاليا للنادي حول العالم، وأنه قادر على جلب أكبر عدد من الجماهير من جميع أنحاء العالم.

من جانبها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن هناك عرضين لأغويرو من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الأول للعمل في الجهاز الفني لمنتخب بلاده مع ليونيل سكالوني مدرب ا"لألباسيلستي"، والآخر للعمل في أحد فرق الشباب لمنتخب الأرجنتين.

وحال العمل في المنتخب الأول, سيعود أغويرو لمجاورة صديقه المقرب ليونيل ميسي الذي شاركه غرفة خلع الملابس على مدار سنوات منذ تزاملهما في منتخبات الأرجنتين للناشئين وحتى الفريق الأول.

أما آخر العروض، فهو بعيد عن العمل الفني المباشر، حيث تحدثت إليه إحدى القنوات التلفزيونية "لم يتم تحديدها بعد"، للعمل محللا فنيا للمباريات.

يشار إلى أن أغويرو مثّل عدة أندية على مدار مسيرته أبرزها السيتي وبرشلونة وقبلهما أتلتيكو مدريد، وكان أبرز إنجازاته التتويج 5 مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز مع السيتي, والتتويج بـ"اليوربا ليغ" مع أتلتيكو مدريد.