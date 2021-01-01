خطة أنشيلوتي لمحاربة فيروس كورونا الذي ضرب ريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن خطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لمواجهة فيروس كورونا.

وتعرض 7 من أعضاء الفريق الأول من نادي ريال مدريد للإصابة بفيروس كورونا، حيث بدأ الأمر مع الثنائي لوكا مودريتش، ومارسيلو، وبعدها أصيب 5 آخرين بالفيروس وهم “ماركو أسينسيو، وجاريث بيل، ورودريجو جوس، والحارس لونين”، بالإضافة إلى دافيدي أنشيلوتي عضو الجهاز الفني للفريق، وابن المدرب أنشيلوتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كارلو أنشيلوتي أمامه أكثر من خيار لتعويض اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، على رأسهم البلجيكي إيدين هازارد الذي سيحصل أخيراً على فرصة اللعب مع المرينجي في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاستعانة بالكاستيا من أجل تعويض المصابين بالفيروس.

وأضافت الصحيفة أن مع إصابة الثنائي رودرجيو جوس، وماركو أسينسيو بفيروس كورونا، سيكون إيدين هازارد هو المرشح للتواجد في التشكيلة الأساسية لأنشيلوتي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن ميجيل جويتيريز الشاب الإسباني المميز سيلعب دوراً كبيراً في الفترة المقبلة، في ظل إصابة فيرلاند ميندي، بالإضافة إلى غياب مارسيلو بسبب كورونا.

وأكملت الصحيفة أن أنطونيو بلانكو لاعب خط وسط ريال مدريد الشاب سيحصل على فرصته أيضاً في ظل إصابة مودريتش بفيروس كورونا.