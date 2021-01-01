سرايا القدس تنعي أحد مجاهديها بغزة

غزة/سما/

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، أحد مجاهديها في لواء غزة عز الدين إياد فايز أبو عيادة "أبو فلاح" من سكان تل الهوا جنوب غزة.

وقالت السرايا في بيان لها :" بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين الفقيد المجاهد: عز الدين إياد فايز أبو عيادة "أبو فلاح" (19 عاماً) أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء غزة والذي توفي فجر اليوم السبت ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٣ هــ، الموافق 18 ديسمبر 2021م، إثر سكتة قلبية مفاجئة".

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ"

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تنعى فقيدها المجاهد "عز الدين إياد أبو عيادة" من فرسانها في لواء غزة

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين الفقيد المجاهد:

"عز الدين إياد فايز أبو عيادة" - أبو فلاح -

(19 عاماً) أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء غزة

من سكان تل الهوا جنوب غزة

والذي توفي فجر اليوم السبت ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٣ هــ، الموافق 18 ديسمبر 2021م، إثر سكتة قلبية مفاجئة، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت١٤ جمادى الأولى ١٤٤٣ هــ، الموافق 18 ديسمبر 2021م